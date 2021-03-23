22 il için tehlike çanları çalıyor! Ramazan ayında ek tebdirler yolda

Koronavirüs Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı kabine toplantılarının birinci gündem maddesi olan illerin renk ve risk haritasındaki durumları önümüzdeki günlerde yeni gelişmeleri de beraberinde getirecek.

Ramazan ayı ile birlikte yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor. 22 il için gündemde olan ek tedbirlerin kapsamı da belirlenmeye başladı. Türkiye'de her geçen artan vaka sayıları durumu kötüye götürdü.

Dün 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 981 oldu. Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin tedavisinin bitmesiyle iyileşen hastasayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. İşte tek tedbirler için belirlenen iller ve tarihe ilişkin son dakika haberi:

22 İLDE TEHLİKE ÇANLARI! YENİ TEDBİRLER GELİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritasında çok yüksek riskli illerin sayısı 1 ay içerisinde 17'den 39'a yükseldi. Nisan ayının ilk haftasında açıklanacak haftalık vaka sayısını gösteren haritada çok yüksek riskli iller kategorisine giren 22 il tekrar çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

RAMAZAN AYINDA EK TEDBİRLER YOLDA

Bu illerde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde ramazanda yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.

ÖNCE RESTORAN VE KAFELER KAPANACAK

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli'nin de bulunduğu 22 ilde ramazan ayı içerisinde restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathaneler, bayrama kadar yeniden paket servise geçebilir.

TOPLAM 6 SINIF İÇİN YENİDEN UZAKTAN EĞİTİM

Ortaokul 5, 6, 7 ve lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan yapılabilir. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir.

"ZİYARETLERE SON VERELİM"

SABAH'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, "Bu süreçte akraba, taziye ziyaretleri yapmayalım. Yakınlarımızla telefon üzerinden görüntülü görüşelim. Çift maske önemli bir tedbir: Restoran ve kafelerde geçirdiğimiz süreyi kısa tutalım ve kalabalık mekânlarda çift maske takalım" değerlendirmesini yaptı.