22 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
22 Haziran 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
22.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 07:37
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Suikastçı
00:30 Riddick
02:40 Yüksek Sosyete
02:50 Benim Tatlı Yalanım
04:20 Türk Müziği
05:00 Yüksek Sosyete
05:20 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:10 Dolunay
10:45 Benim Tatlı Yalanım
13:15 Yüksek Sosyete
15:45 Güzel Köylü
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Riddick
20:00 Sefirin Kızı
22:30 Bir Demet Tiyatro
Kaynak: InterSinema.com