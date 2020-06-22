22 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 22 Haziran 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Suikastçı 00:30 Riddick 02:40 Yüksek Sosyete 02:50 Benim Tatlı Yalanım 04:20 Türk Müziği 05:00 Yüksek Sosyete 05:20 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:00 Evde Hareket Zamanı 10:10 Dolunay 10:45 Benim Tatlı Yalanım 13:15 Yüksek Sosyete 15:45 Güzel Köylü 16:00 Güzel Köylü 18:45 Star Haber 20:00 Riddick 20:00 Sefirin Kızı 22:30 Bir Demet Tiyatro Kaynak: InterSinema.com