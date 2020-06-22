22 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı 22 Haziran 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 01:30 Maskeli Beşler Kıbrıs 02:00 Şevkat Yerimdar 03:15 Kadın 05:45 Aşk Yeniden 06:00 Aşk Yeniden 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 11:15 Şevkat Yerimdar 13:00 Şevkat Yerimdar 13:15 Her Yerde Sen 16:00 Yaparsın Aşkım 16:30 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 FOX Ana Haber 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 İyi Oyun 20:00 Yaparsın Aşkım 22:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 23:45 İlk Buluşma Kaynak: InterSinema.com