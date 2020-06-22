22 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı 22 Haziran 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Gençliğim Eyvah 01:45 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları 03:05 Bir Zamanlar Çukurova 05:10 Bir Zamanlar Çukurova 07:30 atv’de Hafta Sonu 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:05 Bir Zamanlar Çukurova 13:00 Gün Ortası 14:50 Gençliğim Eyvah 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları 20:00 Gençliğim Eyvah 23:25 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı Kaynak: InterSinema.com