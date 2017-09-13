22 Bin Liralık Motosikletini İnternetten Dolandırıcıya Kaptırdı

İzmir'de internet üzerinden motorunu satmak isteyen vatandaş, kendisini alıcı olarak arayan dolandırıcıya motorunu kaptırdı.



İzmir'in Aliağa ilçesinde bir rafineri fabrikasında işçi olarak çalışan Onur Sönmez (34), 2017 model 35 NAY 56 plakalı motorunu satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Motoruna 22 bin lira isteyen Sönmez'e yolladığı mesajda kendisini müşteri olarak tanıtan ve isminin Ahmet olduğunu söyleyen kişi, motoru çalarak kayıplara karıştı.



6 Eylül'de kendisini arayarak motoruna talip olduğunu, gelip göreceğini söyleyen şahsın "Kardeşim TIR şoförü, her gün Aliağa'ya gelip gidiyorum. Gece geç saatte de olsa gelip seni ararım" dediğini ifade eden Onur Sönmez, "Gece 00.30-00.45 gibi aradı. Geldiklerini, liman kapısında olduklarını söyledi. Ben de çıkardım motoru gittim. Motorumu inceledi ve çantası kalsın, üzerine farkı neyse veririm dedi. Sonra bir tur atıp motoru denemek istedi. Ben de müsaade ettim. 10 dakika zaman geçtikten sonra fark ettim motorumu alıp gittiğini. Geleceğini beklerken çalındığını anladım. Polisi aradım. Beni farklı numaralardan aramıştı. Aradığı numaralardan ulaşmaya çalıştım. Aradığım numaralardan biri taksici, diğeri güvenlik görevlisi çıktı. O zaman netleşti zaten hırsız olup yalan söylediği. En son Biga'da telefon hırsızlığı yapmış benim motorumla. Telefon sahibi de aynı internet sitesinden telefonunu satmak için ilan vermiş. Bu zanlı da bir kahvehanede telefon sahibi ile buluşmuş. Telefonu görüp satın almayı kabul etmiş. Üzerinde parasının olmadığını ve motorundan alması gerektiğini söyleyerek kahvehaneden dışarı çıkıp, benim motoruma binerek oradan uzaklaşmış" şeklinde konuştu.



Telefon hırsızlığıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini de aldığını anlatan Sönmez, "En son perşembe Biga'dan köyün birindeki benzinlikten benzin almış. Güvenlik kamerası olmadığı için görüntü alamadık. Ondan sonra da bir haber yok. Şuan nerede bilinmiyor. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.



Aracını satmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunan Sönmez, "Aracını satacak arkadaşlar, araçlarını almaya gelen şahıslara anahtarı teslim etmemelerini ve deneme sürüşü yapılması gerektiğinde ise satılacak olan araç ise yan koltuğa, motor ise arkaya oturmalarını tavsiye ediyorum. Benim yaşadığım bu durum herkesin başına gelebilir" diye konuştu. - İZMİR