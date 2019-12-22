22 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

22.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 06:46

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Rehber

02:30 Yeniden Konuşalım

03:20 Müzik

04:20 Sen de Yap

05:00 Çok Gezenti

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:45 Çocuklar Duymasın

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:45 Küçük Ağa

17:00 Sen de Yap

18:00 Sol Şerit

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Şeref Meselesi

23:45 Anlat İstanbul

Kaynak: InterSinema.com