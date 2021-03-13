22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım
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22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım

13.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:53

Bursa'da bir tırın 22 aracı biçtiği kaza sonucunda 4 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. Feci kazanın ardından gözaltına alınan tır şoförü Faruk E.'nin emniyetteki ifadesinde, "Tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım" dedi.

Dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde Faruk E. yönetimindeki tır, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen tır, kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca çarpıp altına alarak sürükledi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, birçok araç demir yığınına döndü.

22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım

4 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dehşete düşüren görüntülerde, hızla ilerleyen tırın önündeki araçlara çarparak, ilerlediği görüldü.

22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım

"SELEKTÖR YAKARAK KORNAYA BASTIM"

Kazanın ardından tır şoförü Faruk E. gözaltına alındı. Kedi kumu taşıyan sürücü Faruk E.'nin emniyetteki ifadesinde, "Tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Pişmanım" dediği belirtildi.

Faruk E.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (19)
TAKSİDEN HIZLI GİDİYORLAR: Ülkemizde trafikte ağır vasıta araçlar başta beton mikseri kamyonlar, tırlar olmak üzere gerekli kontroller ve denetlemeler den geçmiyor..
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
CİMBOMLU: 20 senedir TIR soförüyüm Allahima dua ediyorum simdiye kadar hicbirkere fren bosalan TIR görmedim duymadimda , nasil oluyorda hep Türkiyede bosaliyor anlamis degilim bence bakimsizliktan geliyor o sirketlere zorunlukla her TIR, in muaynesi her 6 ayda yapilmali yapmayan sirketlerde hemen kapatilsin.
Cevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır
HERCÜ MERÇ: Freni patlayan tir hızlanır hızın nedeni bu.Ancak Bu tırlarda fren tutmuyorsa anı kitleyen sistemler hala yok.Kamyin tır damperlilerde artık otomatik sistemler olmalı damper yukarda araba hareket etmemeli,arka kamera, fren kitleme veya Volvo da var önde arka da engel gördüğü an fren sistemleri artık zorunlu olmalı bunlar otobüslerde de olmalı.Artik yeter
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