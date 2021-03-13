22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım

Bursa'da bir tırın 22 aracı biçtiği kaza sonucunda 4 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. Feci kazanın ardından gözaltına alınan tır şoförü Faruk E.'nin emniyetteki ifadesinde, "Tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım" dedi.

Dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde Faruk E. yönetimindeki tır, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen tır, kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca çarpıp altına alarak sürükledi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, birçok araç demir yığınına döndü.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dehşete düşüren görüntülerde, hızla ilerleyen tırın önündeki araçlara çarparak, ilerlediği görüldü.

"SELEKTÖR YAKARAK KORNAYA BASTIM"

Kazanın ardından tır şoförü Faruk E. gözaltına alındı. Kedi kumu taşıyan sürücü Faruk E.'nin emniyetteki ifadesinde, "Tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Pişmanım" dediği belirtildi.

Faruk E.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı