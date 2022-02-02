22:22 Saat anlamı nedir 2022? 02.02.2022 saat 22.22 ne demek?

22:22 Saat anlamı nedir, ne anlama gelir? Saatlerden anlamı en çok merak edilen saat 21:21'dir. Peki saat 22:22'yi gösterdiğinde bu ne anlama geliyor? Saat 22.22 olduğunda arkadaşınıza, sevdiğiniz kişiye hangi mesaj gönderilir? 22 22 saat anlamı nedir? 22 22 ne demek?

22:22 SAAT ANLAMI NEDİR?

22 22 saat anlamı:

"Akşam saat 10:22 yani 22:22 ise bu zaman dilimi sevdiğiniz kişi ile güzel bir sohbet etmek için iyi bir fırsat olduğunu manasını taşır. Bu saat sevdiğiniz kişinin size kahve ısmarlaması olarak açıklanır. Ek olarak bu zaman dilimi bazı teklifler geleceğinin de habercisidir. Aynı zamanda karşınızdaki kişiyle ortak arkadaşlar da edinebilirsiniz."

anlamlarına gelmektedir.

Bazı kaynaklara göre ise 22 22 saatinin anlamı "Sana kahve ısmarlayacak." anlamına gelmektedir.

SAAT NEDİR?

Saat, zamanı ölçmeye yarayan alettir. İki farklı zaman arasındaki farkı insanlar tarafından oluşturulan ölçüler dahilinde ölçmeyi sağlar. Saatin rakamları arasındaki açılar 30 derecedir.

SAAT TARİHİ

Saat, ilk defa MÖ 4000'lerde Mısır'da kullanılmaya başlanmıştır. Mısırlılar, Güneş'in her gün belirli bir düzende doğup battığını keşfetmişti. Bundan yararlanarak güneş saatini icat etmeyi başardılar. Bu saat çeşidinde dik duran bir cismin güneşin geliş açısına göre oluşturduğu gölge boyuna bakılarak saat hesaplanıyordu. Ancak güneş saatinin bir eksikliği vardı. Geceleri güneş olmadığından dolayı çalışamıyordu. Bunun üzerine Antik Mısırlılar kum saati ve su saatini icat ettiler.

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