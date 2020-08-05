218 yıllık Tarihi sefer tası 218 yıllık Tarihi sefer tası Kerkük Sanayi Mektebinde 2018 yıl önce el işçiliği ile üretilen Bakır sefer taşı Kilisli Abdurahmin Kiremetçi tarafından büyük özenle saklanıyor.

218 yıllık Tarihi sefer tası

KİLİS - Kerkük Sanayi Mektebinde 2018 yıl önce el işçiliği ile üretilen Bakır sefer taşı Kilisli Abdurahmin Kiremetçi tarafından büyük özenle saklanıyor.

218 yıldır saklanan sefer tası 3 kattan oluşuyor. Söküldüğü zaman 6 tabak haline gelen sefer tası birden fazla kişi aynı anda yemek yiyecek şekilde yapılmış olduğu gözlendi.

Abdurahmin Kiremetçi, Antika merakının dededen kalma olduğunu ifade ederek, "Dedem rahmetli biriktirirdi, sonra bu tarihi eserler bize intikal etti. Sefer tası, Hicri 1224 tarihli, 218 yıllık, üzerinde Osmanlıca Kerkük Sanayi mektebi yazıyor. Yani bugünkü Endüstri meslek lisesi gibi bir okulda üretilmiş, zamanımıza kadar gelmiş bizde bunu muhafaza ediyoruz. Gözümüz gibi kuruyoruz. Sefer tası tamamen el işi ile yapılmıştır. Makine işçiliği yok, 2018 yıllık bir eserdir. Her tarafı el işçiliğidir. O dönemlerde şehir dışına çıkılırken, 3 katlı olan sefer tasına yemek konuyor. Dağıldığı zaman 6 parça oluyor. 6 kişi yemek yiyebiliyor" dedi.

Kiremitçi, Şuan itibariyle tarihi sefer taşını satmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA