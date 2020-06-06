217 yataklı onkoloji hastanesinin inşası tamamlandı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yapımı tamamlanan 217 yataklı onkoloji hastanesinin resmi açılışını beklemeden hasta kabulüne başlayacağını belirtti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yapımı tamamlanan 217 yataklı onkoloji hastanesinin resmi açılışını beklemeden hasta kabulüne başlayacağını belirtti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek ve inşaatı devam tamamlanan Onkoloji Hastanesi'ni incelemesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Kızılay, hastanenin açılışa hazır olduğunu belirterek, resmi açılışın uygun görülen bir tarihte yapılacağını aktararak, "Hasta hizmeti bakımından ne zaman hizmete girecek derseniz, biz (resmi) açılışı beklemeden hizmete vermeye başlayacağız. Bir kaç hafta içerisinde hasta almaya başlayacağız. Hastanemiz 31 bin 590 metrekare kapalı alana sahip. 2017 yataklı, her bir hasta odamız bir yataklı. Ayakta kemoterapi ünitesi 84. " diye konuştu.

Hastaneye 342 sağlık personeli, 285 temizlik, hasta bakıcı ve güvenlik alacaklarını aktaran Kızılay, personelin iki hafta içerisinde işe başlayacaklarını kaydetti.

Hastanenin sağlık hizmeti vermesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına işaret eden Kızılay, şöyle devam etti.

"Hedefimiz 217 yatağı tüm hastaneyi birlikte hizmete açmak. Ancak peyderpey hizmete açabiliriz. Personelimiz, tefrişimiz tamamlanınca 217 yatağı hizmete açacağız. Hastanemiz Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi diyebiliriz. Ülkemiz her gün devasa hastanelerin açılışına şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Başakşehir'de şehir hastanesi açtı. Bizim onkoloji hastanemizde tematik olarak kendi alanında Türkiye'nin yıldızı olacak bir hastane. Hedefimiz onkoloji enstitüsü açarak, onkoloji alanındaki en ileri araştırmaları yapmak. Burası onkolojinin kanser tedavisinin merkezi olacak."

Basın açıklamasında Kızılay'a Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ve hastane Müdürü Ahmet Sönmez eşlik etti.

Kaynak: AA