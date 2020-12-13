212 Alan kodu nerenin? İstanbul (Avrupa Yakası) alan kodu kaç? 0212 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0212 bu alan kodlarından birisidir. Peki 212 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? İstanbul (Avrupa Yakası)'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0212 sabit hat alan kodu hangi ile ait? İstanbul (Avrupa Yakası)'nın alan kodu kaçtır? 212 neresi, nereye ait, nereden aramış?

212 NERENİN ALAN KODU?

0212 : İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

0212 alan kodu İstanbul (Avrupa Yakası) iline aittir . İstanbul (Avrupa Yakası)'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0212 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde İstanbul (Avrupa Yakası)'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 212 kodu yazar.

Ek olarak alan kodlarında ülkemizde bir ilin 2 farklı alan kodu sadece İstanbul'da mevcuttur. Bu da 2 farklı kıtanın yer almasından dolayıdır. İstanbul'da Avrupa kıtası için geçerli alan kodu 212 iken, Anadolu yakası için geçerli alan kodu ise 216 'dır.

0212 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0212 telefon kodu İstanbul (Avrupa Yakası) iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi İstanbul (Avrupa Yakası) şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 212 'dir. Yani İstanbul (Avrupa Yakası)'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0212 kodu geçmektedir.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI ALAN KODU NEDİR?

İstanbul (Avrupa Yakası)'nın alan kodu 0212 'dir. İstanbul (Avrupa Yakası)'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0212 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat İstanbul (Avrupa Yakası) ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.