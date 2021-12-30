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21 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

21 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıs yakalandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Gülşehir İlçe Emniyet Müdürüğü ekipleri tarafından aranan şahısların deşifresi ve yakalanmasına yönelik yapmış olduğu çalışmada UYAP sorgusunda 'Muhafaza altına alınmış eşyada hırsızlık' suçundan arandığı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. göz altına alındı. Gözaltına alınan B.E., mevcutlu olarak sevk edildiği Gülşehir Cumhuriyet Savcılığında yapılan UYAP kontrolünde ise çeşitli suçlardan başka adli makamlarca toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR

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