21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı

21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

21 yaşındaki torunları Dilara, kendisinden 25 yaş büyük adama kaçan dede ve babaanne, Esra Erol'un programına çıkarak yardım istedi. Yapılan araştırmaların ardından torunlarının kaçtığı Kenan Altın ile resmi nikah kıydığını öğrenen babaanne ve dede canlı yayında büyük bir yıkım yaşadı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında 21 yaşındaki Dilara Ünal'ı bulmak için çalışmalar başlatıldı. 21 yaşındaki torunlarının evden kaçtığını söyleyen babaanne ve dede, "Torunumuz kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın'a kaçtı" diyerek canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

"TELEVİZYONA ÇIKARSAN SENİ REZİL EDERİM"

Oğullarının şizofren olduğunu gelininin onlardan ayrı olduğunu söyleyen babaanne ve dede, zorla büyüttükleri torunlarının evine geri dönmesini istedi. "Sen televizyona çıkarsan ben seni rezil ederim" şeklinde tehdit edildiklerini söyleyen babaanne, torunlarının kaçmadan bir gün önce annesi Aynur Hanım'ın yanına gittiğini belirtti. Gelinine torununu sorduğunu dile getiren babaanne, 'Sana ne' cevabını aldığını söyledi.

21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı

DİLARA, KENDİSİNDEN 25 YAŞ BÜYÜK ADAMLA EVLENMİŞ

21 yaşındaki Dilara hakkında bilgi veren Esra Erol ise herkesi şaşkına çeviren bir gerçeği açıkladı. Dilara Ünal ile Kenan Altın'ın 7 Nisan'da resmi nikah kıydıkları öğrenildi. Torunun evlendiğini inanmak istemeyen dede ve babaanne ise "Nasıl böyle bir şey olabiliyor. Kaçtığı adam babasıyla aynı yaşta" diyerek isyan etti.

21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı

"KIZIM, KENAN'LA ÇOK MUTLU, BEN EVLİLİĞİ ONAYLIYORUM"

Gelişmelerin ardından canlı yayına bağlanan Dilara'nın annesi Aynur Hanım ise evlilik haberlerini doğrulayarak "Kızım babaannenin ve dedenin uyarılarından bunalıma girdi evden kaçtı. Bursa'ya kaçtı, Kenan Altın'ı da tanıyorum. Kızım da 'Korkma anne ben buradayım' dedi. Ben kızıma güveniyorum, inanıyorum. Nikah kıyılmış artık olan olmuş biten bitmiş. Ben bu evliliği anne olarak onaylıyorum. Kenan'ın gayet güzel işi var. Evi var, barkı var. Kızım 'Anneciğim ben rahatım, güvendeyim' dedi" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı
Annesini, eve getirdiği zırhı göstererek, 'Seni kıyma yapacağım' diye tehdit etti
Annesini, eve getirdiği zırhı göstererek, "Seni kıyma yapacağım" diye tehdit etti
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi
Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı
Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Vedat Bilgin Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Muslera Fırat Aydınus Abdullah Avcı Özgür Yankaya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 12:46:32. #1.15#

title