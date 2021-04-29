21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı

21 yaşındaki torunları Dilara, kendisinden 25 yaş büyük adama kaçan dede ve babaanne, Esra Erol'un programına çıkarak yardım istedi. Yapılan araştırmaların ardından torunlarının kaçtığı Kenan Altın ile resmi nikah kıydığını öğrenen babaanne ve dede canlı yayında büyük bir yıkım yaşadı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında 21 yaşındaki Dilara Ünal'ı bulmak için çalışmalar başlatıldı. 21 yaşındaki torunlarının evden kaçtığını söyleyen babaanne ve dede, "Torunumuz kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın'a kaçtı" diyerek canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

"TELEVİZYONA ÇIKARSAN SENİ REZİL EDERİM"

Oğullarının şizofren olduğunu gelininin onlardan ayrı olduğunu söyleyen babaanne ve dede, zorla büyüttükleri torunlarının evine geri dönmesini istedi. "Sen televizyona çıkarsan ben seni rezil ederim" şeklinde tehdit edildiklerini söyleyen babaanne, torunlarının kaçmadan bir gün önce annesi Aynur Hanım'ın yanına gittiğini belirtti. Gelinine torununu sorduğunu dile getiren babaanne, 'Sana ne' cevabını aldığını söyledi.

DİLARA, KENDİSİNDEN 25 YAŞ BÜYÜK ADAMLA EVLENMİŞ

21 yaşındaki Dilara hakkında bilgi veren Esra Erol ise herkesi şaşkına çeviren bir gerçeği açıkladı. Dilara Ünal ile Kenan Altın'ın 7 Nisan'da resmi nikah kıydıkları öğrenildi. Torunun evlendiğini inanmak istemeyen dede ve babaanne ise "Nasıl böyle bir şey olabiliyor. Kaçtığı adam babasıyla aynı yaşta" diyerek isyan etti.

"KIZIM, KENAN'LA ÇOK MUTLU, BEN EVLİLİĞİ ONAYLIYORUM"

Gelişmelerin ardından canlı yayına bağlanan Dilara'nın annesi Aynur Hanım ise evlilik haberlerini doğrulayarak "Kızım babaannenin ve dedenin uyarılarından bunalıma girdi evden kaçtı. Bursa'ya kaçtı, Kenan Altın'ı da tanıyorum. Kızım da 'Korkma anne ben buradayım' dedi. Ben kızıma güveniyorum, inanıyorum. Nikah kıyılmış artık olan olmuş biten bitmiş. Ben bu evliliği anne olarak onaylıyorum. Kenan'ın gayet güzel işi var. Evi var, barkı var. Kızım 'Anneciğim ben rahatım, güvendeyim' dedi" ifadelerini kullandı.