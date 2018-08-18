21 Yaşındaki Hatice Merve Tatar, AK Parti'nin en genç MKYK üyesi oldu

AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde Gaziantep'ten milletvekili adayı gösterdiği üniversite öğrencisi Hatice Merve Tatar (21), Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) en genç üyesi oldu.

HATİCE MERVE TATAR KİMDİR?

1997 yılında Gaziantep'te doğdu. Üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğu. Babası esnaf, annesi ise ev hanımı. Halen ailesiyle birlikte Gaziantep'te ikamet etmekte. İlkokulu İstiklal İlköğretim Okulunda bitirdi. Bu dönemde 3 yıl aralıksız satranç eğitimi aldı. 6 ve 7.sınıfı Aslı Alevli İlköğretim Okulunda, 8.sınıfı ise Mehmet Tuncay Aykaç İlköğretim Okulunda okudu. Bu dönem bir okul dergisi çıkarmak için çalışmalar yaptı.

2011 yılında başladığı Mehmet Hayri Akınal Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2015 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı. Bir yıl Hazırlık Programı dahilinde İngilizce dil eğitimi aldı ve başarıyla bitirdi.

Şu an an Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 2.sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimine devam etmekte.

2016 yılında Ak Parti Gaziantep Üniak Hanım Komisyonu Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Başkanlığı yaptı. Aktif siyaset hayatına 2017 yılında Ak Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı.

Bu süreçte Ak Parti Gaziantep Üniak Hanım Komisyonu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Başkanlığı görevini yürüttü. 24 Şubat 2018 tarihinde yapılan Ak Parti Gaziantep 6. Olağan İl Kongresiyle birlikte Ak Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulunda en genç üye olarak görev aldı.