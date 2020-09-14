21 yaşındaki genç, bodrum katına inip silahla yaşamına son verdi
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21 yaşındaki genç, bodrum katına inip silahla yaşamına son verdi

Kayseri'de iki katlı evin bodrum katına inen 21 yaşındaki genç, kimsenin olmadığı sırada kafasına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

21 yaşındaki genç, bodrum katına inip silahla yaşamına son verdi
14.09.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:03

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 21 yaşındaki genç, kafasına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Keler Mahallesi Koçumlar Caddesi'nde meydana gelen olayda 21 yaşındaki Suat Çetinkaya, iki katlı evin bodrum katında kimsenin olmadığı sırada tabancayı kafasına dayayarak ateşledi.

21 yaşındaki genç tabanca ile intihar etti

YAKINLARI SİLAH SESİNİ DUYUP EKİPLERE HABER VERDİ

Silah sesini duyan yakınları 112 ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler Suat Çekinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Suat Çetinkaya'nın cenazesi Yeşilhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlattı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (8)
LALE: Allah rahmet etsin ölmek çözüm deyildir hıç bir zaman
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ÖMER ZİREK: Çok üzüldüm neden böyle yürek takıyorsunuz Allah rahmet etsin ailesine Allah sabırlar versin.
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BARAN: 21 yaşında intihar edecek kadar nasıl bir derdin olabilir evladım ya. Allah rahmet etsin.
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