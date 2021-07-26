21 yaşındaki genç antrenör spor yaparken kalp krizinden öldü iddiası
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21 yaşındaki genç antrenör spor yaparken kalp krizinden öldü iddiası

21 yaşındaki genç antrenör spor yaparken kalp krizinden öldü iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde spor antrenörü olduğu öğrenilen Batuhan Kerimoğlu evinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde spor antrenörü olduğu öğrenilen Batuhan Kerimoğlu evinde hayatını kaybetti. 21 yaşındaki genç antrenörün evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6402 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, spor antrenörlüğü yaptığı öğrenilen Batuhan Kerimoğlu'nu (21) yerde hareketsiz halde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kerimoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği iddiası

Öte yandan yapılan ilk incelemede Batuhan Kerimoğlu'nun evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Genç antrenörün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

21 yaşındaki genç antrenör spor yaparken kalp krizinden öldü iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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