21 yaşındaki 3 çocuk babası Ömer'in hazin sonu Antalya'nın Serik ilçesinde 3 çocuk babası Suriyeli genç, 6.5 metre yüksekliğindeki tarihi Belkıs köprüsünden serinlemek için atladığı ırmakta boğularak can verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 çocuk babası Suriyeli genç, 6.5 metre yüksekliğindeki tarihi Belkıs köprüsünden serinlemek için atladığı ırmakta boğularak can verdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye vatandaşı Ömer Elubayd (21) serinlemek için Belkıs Mahallesi'nde 6,5 metre yüksekliğindeki eski tarihi köprü üzerinden Köprüçayı ırmağına atladı. Suya daldıktan sonra gözden kaybolan Elubayd'ın arkadaşları durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma su altı arama ekipleri ve İnsani Yardım Arama Kurtarma (IYAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren arama sonucu Elubayd'ın cesedine köprünün dibinde ulaşıldı. 21 yaşındaki Suriyeli gencin cansız bedeni ırmaktan çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ömer Alubayd'ın önce de köprüden birkaç kez atladığı, arkadaşları tarafından uyarılmasına rağmen atlamaya devam ettiği öğrenildi. Jandarma olay sonrası soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA