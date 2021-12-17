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21 yaşında cinayete kurban giden gencin cenazesi morgtan alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

21 yaşında cinayete kurban giden gencin cenazesi morgtan alındı Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan tartışmada bıçaklanma sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki gencin cenazesi yakınları tarafından morgtan alındı.

ANTALYA (İHA) - 21 yaşında cinayete kurban giden gencin cenazesi morgtan alındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan tartışmada bıçaklanma sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki gencin cenazesi yakınları tarafından morgtan alındı.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesinde bir kafenin önünde gece yarsı meydana gelen olayda, Volkan Yılmazile S. A. ve F. D. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavga sonrası kalbinden bıçak darbesi alan Yılmaz yere yığıldı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Volkan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayete karıştığı iddia edilen S. A. ve F. D. gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Yılmaz'ın cenazesi yakınları tarafından morgtan alındı. Yılmaz'ın cenazesinin Serik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan kavganın 2 şüphelinin, Volkan Yılmaz'ın kız arkadaşı laf atması üzerine çıktığı ileri sürüldü.

21 yaşında cinayete kurban giden gencin cenazesi morgtan alındı

21 yaşında cinayete kurban giden gencin cenazesi morgtan alındı

21 yaşında cinayete kurban giden gencin cenazesi morgtan alındı

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