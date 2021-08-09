Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Manisa'da 3 gün önce meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, dün de Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün Balıkesir'de kontrolden çıkıp takla atması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan kazalar Türkiye'nin yüreğini dağlarken, uzmanlar ölümlü kazaların önüne geçmek için aralarında şoförlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin de bulunduğu 4 adımın mutlaka atılması gerektiğini savunuyor.

Türkiye, son bir haftada yaşanan iki büyük otobüs kazasıyla sarsılırken, toplamda 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazaların neden yaşandığına dair pek çok iddia ortaya atıldı.

Yaşanan kazaları değerlendiren Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı, Makina Yüksek Mühendisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Üyesi Alpay Lök, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YOLCULARA EMNİYET KEMERİ ZORUNLU KILINMALI"

Lök, "Hemen yarın itibariyle gece yolculukları olan, uzun hatlara AEBS (Gelişmiş Acil Frenleme Sistem) olan 2016 model ve üstü otobüsler temin edilmeli ayrıca yolculara emniyet kemeri zorunlu kılınmalı" dedi. Bunların ardından da yılda elektronik sistemlerin sökme takmalı denetimini zorunlu kılan AB muayene sistemine geçilerek şoförlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini anlatan Lök, bu 4 adım atılmazsa ölümlü otobüs kazalarının devam edeceğini vurguladı.

"BİZİM ŞOFÖRLER HEP YORGUN, HEP UYKUSUZ"

Hürriyet'e konuşan Lök, şoförlerin çalışma koşullarını da şu sözlerle anlattı:

"Sürücülerin hiçbiri otobüs sahibi değil, uzun hatlarda 3 şoför ayda 50 bin kilometre yol yapıyor, hiç durmuyor. Şoförler otobüslerin bagajında yatıyor. 'Ne zaman uyanırsınız' dediğimizde 'motor durunca' diyor. Bu çok sağlıksız; dinlenmiş sayılmıyor. Avrupa'da şoförlerin hafta sonu 2 gün evinde yatmadığında tam dinlenmenin gerçekleşmediği tespit edilmiş. Bizim şoförler hep yorgun, hep uykusuz."

Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazada vefat edenler için başsağlığı mesajı Açıklaması
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazada vefat edenler için başsağlığı mesajı Açıklaması
Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç detay! İlk incelemede 40 metrelik fren izine rastlandı
Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç detay! İlk incelemede 40 metrelik fren izine rastlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Yusuf Güney Süreyya Yalçın
Spor Lionel Messi Rıza Kayaalp Alex Teixeira Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 09:21:39. #1.14#

title