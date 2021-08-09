Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı

Manisa'da 3 gün önce meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, dün de Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün Balıkesir'de kontrolden çıkıp takla atması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan kazalar Türkiye'nin yüreğini dağlarken, uzmanlar ölümlü kazaların önüne geçmek için aralarında şoförlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin de bulunduğu 4 adımın mutlaka atılması gerektiğini savunuyor.

Türkiye, son bir haftada yaşanan iki büyük otobüs kazasıyla sarsılırken, toplamda 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazaların neden yaşandığına dair pek çok iddia ortaya atıldı.

Yaşanan kazaları değerlendiren Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı, Makina Yüksek Mühendisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Üyesi Alpay Lök, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YOLCULARA EMNİYET KEMERİ ZORUNLU KILINMALI"

Lök, "Hemen yarın itibariyle gece yolculukları olan, uzun hatlara AEBS (Gelişmiş Acil Frenleme Sistem) olan 2016 model ve üstü otobüsler temin edilmeli ayrıca yolculara emniyet kemeri zorunlu kılınmalı" dedi. Bunların ardından da yılda elektronik sistemlerin sökme takmalı denetimini zorunlu kılan AB muayene sistemine geçilerek şoförlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini anlatan Lök, bu 4 adım atılmazsa ölümlü otobüs kazalarının devam edeceğini vurguladı.

"BİZİM ŞOFÖRLER HEP YORGUN, HEP UYKUSUZ"

Hürriyet'e konuşan Lök, şoförlerin çalışma koşullarını da şu sözlerle anlattı:

"Sürücülerin hiçbiri otobüs sahibi değil, uzun hatlarda 3 şoför ayda 50 bin kilometre yol yapıyor, hiç durmuyor. Şoförler otobüslerin bagajında yatıyor. 'Ne zaman uyanırsınız' dediğimizde 'motor durunca' diyor. Bu çok sağlıksız; dinlenmiş sayılmıyor. Avrupa'da şoförlerin hafta sonu 2 gün evinde yatmadığında tam dinlenmenin gerçekleşmediği tespit edilmiş. Bizim şoförler hep yorgun, hep uykusuz."