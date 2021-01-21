21 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

21 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek?

21.01.2021 09:40 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:43
21 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek?

Milli Piyango İdaresi Başkanlığı Süper Loto çekilişi bugün! 19 Ocak Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor! 21 Ocak Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Ocak 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Yenilenen Süper Loto kuralları neler? Süper Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi? Süper Loto sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online 21 Ocak tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 21 Ocak 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! 21 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek? İşte tüm cevapları!

21 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ocak süper loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 21 Ocak 2021 tarihinde saat 21:30 'da gerçekleşecek. Süper Loto çekiliş sonucunu canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO CANLI İZLESÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Yaşar Güler Hulusi Akar Donald Trump
Magazin Cemre Kemer Hande Erçel Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 21 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 09:43:27. #1.14#
title