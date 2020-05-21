21 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
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21 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

21 Mayıs 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

21 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
21.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 21.05.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Olimpiyat Yıldızları

00:40 Süper Lig Galatasaray Goller

00:55 Kamu Spotu Evde Spor

01:00 İsveç - Türkiye

01:00 Unutulmaz Maçlar

02:40 Siyah Beyaz Anılar

02:40 Olimpiyat Yıldızları

02:55 Efsanelerin İzinde

02:55 Spor Kitaplığı

03:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya

03:00 Brezilya - Almanya

03:00 Türkiye - Fransa

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:40 Bir Zamanlar

04:55 Spor Kitaplığı

05:00 Unutulmaz Maçlar

05:55 Kamu Spotu Evde Spor

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 Lig Hatırası 88 - 89

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İsveç - Türkiye

07:00 Euro 2016 Futbol Karş. Hırvatistan –ispanya

07:00 Hırvatistan - İspanya

08:40 Bir Oyundan Fazlası

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Hırvatistan - İspanya

10:30 2018 Dünya Kupası Futbol Karş.fransa – Belçika

10:30 Fransa - Belçika

12:10 Efsanelerin İzinde

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Peru - Brezilya

12:15 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Şili - Uruguay

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu İşte Spor

15:00 Lig Hatırası88 - 89

15:25 Süper Lig Özetler

15:55 Kamu Spotu Evde Spor

16:00 2010 Türkiye Kupası Final Karş. Trabzonspor - Fenerbahçe

16:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 Milan - Torino

18:40 Süper Lig Beşiktaş Goller

19:00 Nostaljikmaçlar

19:00 Nostaljik Maçlar

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 88 - 89

21:00 Lig Hatırası88 - 89

21:25 Milan - Juventus

21:35 Inter - Napoli

21:45 Bir Zamanlar

21:50 Bundesliga

22:00 Spor Akşamı

23:00 Brezilya - Almanya

Kaynak: InterSinema.com

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