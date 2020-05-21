21 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
21 Mayıs 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Olimpiyat Yıldızları
00:40 Süper Lig Galatasaray Goller
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 İsveç - Türkiye
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 Siyah Beyaz Anılar
02:40 Olimpiyat Yıldızları
02:55 Efsanelerin İzinde
02:55 Spor Kitaplığı
03:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya
03:00 Brezilya - Almanya
03:00 Türkiye - Fransa
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:40 Bir Zamanlar
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:55 Kamu Spotu Evde Spor
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 Lig Hatırası 88 - 89
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İsveç - Türkiye
07:00 Euro 2016 Futbol Karş. Hırvatistan –ispanya
07:00 Hırvatistan - İspanya
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Hırvatistan - İspanya
10:30 2018 Dünya Kupası Futbol Karş.fransa – Belçika
10:30 Fransa - Belçika
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Peru - Brezilya
12:15 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Şili - Uruguay
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu İşte Spor
15:00 Lig Hatırası88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu Evde Spor
16:00 2010 Türkiye Kupası Final Karş. Trabzonspor - Fenerbahçe
16:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Milan - Torino
18:40 Süper Lig Beşiktaş Goller
19:00 Nostaljikmaçlar
19:00 Nostaljik Maçlar
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 88 - 89
21:00 Lig Hatırası88 - 89
21:25 Milan - Juventus
21:35 Inter - Napoli
21:45 Bir Zamanlar
21:50 Bundesliga
22:00 Spor Akşamı
23:00 Brezilya - Almanya
Kaynak: InterSinema.com