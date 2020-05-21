21 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 21 Mayıs 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Olimpiyat Yıldızları 00:40 Süper Lig Galatasaray Goller 00:55 Kamu Spotu Evde Spor 01:00 İsveç - Türkiye 01:00 Unutulmaz Maçlar 02:40 Siyah Beyaz Anılar 02:40 Olimpiyat Yıldızları 02:55 Efsanelerin İzinde 02:55 Spor Kitaplığı 03:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya 03:00 Brezilya - Almanya 03:00 Türkiye - Fransa 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:40 Bir Zamanlar 04:55 Spor Kitaplığı 05:00 Unutulmaz Maçlar 05:55 Kamu Spotu Evde Spor 06:00 Süper Lig Özetler 06:30 Lig Hatırası 88 - 89 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İsveç - Türkiye 07:00 Euro 2016 Futbol Karş. Hırvatistan –ispanya 07:00 Hırvatistan - İspanya 08:40 Bir Oyundan Fazlası 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 TFF 1. Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Hırvatistan - İspanya 10:30 2018 Dünya Kupası Futbol Karş.fransa – Belçika 10:30 Fransa - Belçika 12:10 Efsanelerin İzinde 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Peru - Brezilya 12:15 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Şili - Uruguay 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu İşte Spor 15:00 Lig Hatırası88 - 89 15:25 Süper Lig Özetler 15:55 Kamu Spotu Evde Spor 16:00 2010 Türkiye Kupası Final Karş. Trabzonspor - Fenerbahçe 16:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 Milan - Torino 18:40 Süper Lig Beşiktaş Goller 19:00 Nostaljikmaçlar 19:00 Nostaljik Maçlar 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Lig Hatırası 88 - 89 21:00 Lig Hatırası88 - 89 21:25 Milan - Juventus 21:35 Inter - Napoli 21:45 Bir Zamanlar 21:50 Bundesliga 22:00 Spor Akşamı 23:00 Brezilya - Almanya Kaynak: InterSinema.com