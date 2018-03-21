CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu bireyler ile Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Engin ve down sendromlu gençler, toplantı öncesinde Meclis Basın koridorunu da ziyaret ederek, gazetecilerle sohbet ettiler.

Basın toplantısına katılan down sendromlu gençlerin çalışan ve paralarını kazanan bireyler olduğuna değinen Engin, onlara eşit ve bağımsız yaşam imkanlarının sunulması halinde kendi ayaklarının üzerinde durabildiklerini vurguladı.

Down sendromlu bireyler ve ailelerinin sorunlarına ilişkin kapsamlı bir araştırma önergesi hazırlayarak, Meclis Başkanlığına sunduğunu belirten Engin, tüm partilerin desteğiyle kurulacak bir komisyonun sorunların çözümüne önemli katkı sağlayabileceğini ifadesini kullandı.

Önergesine internet üzerinden yürüttüğü bir imza kampanyasıyla da destek aradığını dile getiren Engin, şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle 60 bine yakın imza var. İmza sayısı sürekli artıyor. 'Mecliste komisyon kurulsun ve down sendromlu bireylerimizin sesi duyulsun' diyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün siyasi partilerimizle görüştük. Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Önümüzdeki hafta salı günü inşallah ortak bir önergeyle bu komisyonun kurulması için Meclis gündemine getirebileceğiz. Önümüzdeki salı günü oy birliğiyle bu komisyonun kurulması haberini down sendromlu bireylerimize ve ailelerine iletebiliriz diye umuyoruz."

Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen, gençlerin taleplerinin önemine işaret ederek, Mecliste kurulacak bir araştırma komisyonunun bireylerin sorunlarıyla başa çıkabilmesi için son derece önemli olduğunu aktardı.

Daha sonra toplantıya katılan down sendromlu gençler de söz alarak sorunlarını ve taleplerini iletti. Gençler, eşit ve bağımsız yaşamak istediklerini, bunun için gerekli koşulların sağlanmasını istedi.

Oy vermek istediklerini belirten Betim Gizem Erçayan, bir gazetecinin "Seçilmek, milletvekili olmak ister misiniz?" sorusuna, "Peki olayım. Olur. Ben bu işi yaparım." karşılığını verdi.

Toplantıya katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise bu sözler üzerine, "Düşünmeden el kaldıranlardan daha iyi milletvekilliği yapacaklarına eminim." dedi.