21 Mart 2021 Star Yayın Akışı
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21 Mart 2021 Star Yayın Akışı

21.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 21.03.2021 06:48
21 Mart 2021 Star Yayın Akışı

21 Mart 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Akrep

00:15 Seni Çok Bekledim

00:20 Dizi

03:15 Büyük Soygun

03:15 Kuralsız

05:00 Benim Tatlı Yalanım

05:20 7. Birim

07:00 Hasip ile Nasip

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Hasip ile Nasip

08:30 Aptal Şampiyon

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:15 Zehir Hafiye

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Sinema

13:00 Seni Çok Bekledim

14:00 Sefirin Kızı

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

16:15 En Güzel Bölüm

16:45 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara

Kaynak: InterSinema.com

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