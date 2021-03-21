21 Mart 2021 Star Yayın Akışı
21 Mart 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Akrep
00:15 Seni Çok Bekledim
00:20 Dizi
03:15 Büyük Soygun
03:15 Kuralsız
05:00 Benim Tatlı Yalanım
05:20 7. Birim
07:00 Hasip ile Nasip
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Hasip ile Nasip
08:30 Aptal Şampiyon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:15 Zehir Hafiye
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:00 Sinema
13:00 Seni Çok Bekledim
14:00 Sefirin Kızı
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
16:15 En Güzel Bölüm
16:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
20:00 Menajerimi Ara
Kaynak: InterSinema.com