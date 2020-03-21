21 Mart 2020 Star Yayın Akışı 21 Mart 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Titanların Savaşı 00:15 Sefirin Kızı 01:50 Sevdim Seni Bir Kere 02:50 Kiralık Aşk 02:50 Sevdim Seni Bir Kere 03:50 Kiralık Aşk 05:00 Güzel Köylü 06:00 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:30 Çilek Kokusu 09:30 Sevdim Seni Bir Kere 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 10:45 Kiralık Aşk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Dizi 13:00 Jet Sosyete 13:30 Gerçeğin Peşinde 15:45 Güvercin 16:30 En Güzel Bölüm 16:45 Sevdim Seni Bir Kere 18:30 Star Haber 20:00 Babil 20:00 Warcraft 22:30 Warcraft Kaynak: InterSinema.com