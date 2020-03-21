21 Mart 2020 Star Yayın Akışı
21 Mart 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Titanların Savaşı
00:15 Sefirin Kızı
01:50 Sevdim Seni Bir Kere
02:50 Kiralık Aşk
02:50 Sevdim Seni Bir Kere
03:50 Kiralık Aşk
05:00 Güzel Köylü
06:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Çilek Kokusu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Kiralık Aşk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Dizi
13:00 Jet Sosyete
13:30 Gerçeğin Peşinde
15:45 Güvercin
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Babil
20:00 Warcraft
22:30 Warcraft
Kaynak: InterSinema.com