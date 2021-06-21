21 Haziran en uzun gün mü? Coğrafya Yaz gündönümü 21 Haziran günü özellikleri neler? En uzun gün ne zaman? 21 Haziran ne demek?
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21 Haziran en uzun gün mü? Coğrafya Yaz gündönümü 21 Haziran günü özellikleri neler? En uzun gün ne zaman? 21 Haziran ne demek?

21 Haziran en uzun gün mü? Coğrafya Yaz gündönümü 21 Haziran günü özellikleri neler? En uzun gün ne zaman? 21 Haziran ne demek?
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Bugün 21 Haziran 2021! Google'ın doodle yapmasının ardından vatandaşlar 21 Haziran günü ne oldu, Coğrafi olarak bugünün önemi nedir? 21 Haziran en uzun gün mü? 21 Haziran tarihinin önemi nedir, ne demektir? gibi soruların cevaplarını merak etti. Yaz gündönümü nedir, önemi nedir? En uzun ve en kısa günler ne zaman olur? Detaylar haberimizde...

En uzun gün ne zaman? Bugün neler oldu? 21 Haziran yaz gündönümü mü? 21 Haziran'da hangi coğrafi olaylar oldu? 21 Haziran tarihinin önemi nedir? 21 Haziran ile ilgili detaylar haberimizde.

21 HAZİRAN'DA NE OLDU?

Bugün en uzun gün yaşanacaktır. Bundan dolayı Google bugün için özel Doodle hazırlamıştır.

EN UZUN VE EN KISA GÜN NE ZAMAN?

En uzun gün : 21 Haziran

En kısa gün : 21 Aralık

En uzun gün 21 Haziran tarihindedir. En kısa gün ise 21 Aralık tarihinde olmaktadır.

21 HAZİRAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

21 Haziran en uzun gündür. Yani bugün 1 yıl içerisindeki en uzun günü yaşayacağız.

Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar. Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bâzı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bâzı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

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21 Haziran en uzun gün mü? Coğrafya Yaz gündönümü 21 Haziran günü özellikleri neler? En uzun gün ne zaman? 21 Haziran ne demek? - Haberler
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