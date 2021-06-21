21 Haziran bugün gece ve gün kaç saat? 21 Haziran Pazartesi Türkiye'de gündüz kaç saat sürecek? Gece ve akşam kaç saat?

21 Haziran'da en uzun gün yaşanacaktır. Vatandaşlar bugün kaç saat sürecek, gece kaç saat sürecek merak etti. Sizler için bugünün ve gecenin kaç saat süreceğini detaylı inceledik. Peki, 21 Haziran'ın önemi nedir? 21 Haziran'da en uzun gün mü olacak? 21 Haziran en kısa gün mü? Bugün gece kaç saat sürecek? Akşam ne zaman olacak?

21 Haziran bugün kaç saat sürecek? Ülkemizde bugün gündüz kaç saat sürecek? Bugün akşam ve gece kaç saat sürecektir? Saatler ve detaylar haberimizde...

21 HAZİRAN PAZARTESİ BUGÜN GÜNDÜZ VE GECE KAÇ SAAT SÜRECEK?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanıyor. Ülkemizde en uzun gündüz süresini bugün en kuzeydeki Sinop yaşayacak. Sinop'da bugün güneş 04.57'te doğarken akşam 20.25'de batacak. Sinop'ta bugün 15 saat 28 dakika gündüz yaşanacak.

İstanbul'da ise güneş 05.25'de doğarken, 20.47'de güneş batacak. İstanbul'da bugün 15 saat 22 dakika gündüz yaşanacak.

TÜRKİYE'DE GÜNDÜZ KAÇ SAAT SÜRECEK?

Ülkemizde bugün en uzun gündüz yaşanacak. İllere göre gündüz saati değişkenlik gösteriyor. Şimdi bazı illere göre gün ve gece saatlerini yazalım.

Bugün İstanbul'da gündüz ve gece kaç saat?

21 Haziran İstanbul gündüz kaç saat sürecek : 15 saat 22 dakika

21 Haziran İstanbul gece kaç saat sürecek : 8 saat 38 dakika

Bugün Ankara'da gündüz ve gece kaç saat?

21 Haziran Ankara gündüz kaç saat sürecek : 15 saat 15 dakika

21 Haziran Ankara gece kaç saat sürecek : 8 saat 45 dakika

Bugün İzmir'de gündüz ve gece kaç saat?

21 Haziran İzmir gündüz kaç saat sürecek : 15 saat 5 dakika

21 Haziran İzmir gece kaç saat sürecek : 8 saat 55 dakika

21 HAZİRAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

21 Haziran en uzun gündür. Yani bugün 1 yıl içerisindeki en uzun günü yaşayacağız.

Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar. Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bâzı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bâzı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.