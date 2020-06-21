21 Haziran 2020 Show Yayın Akışı
21 Haziran 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
21.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:07
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 İçerde
00:15 Gölde Dehşet
02:15 Gölde Dehşet
03:00 Kuaförüm Sensin
04:15 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Kalp Atışı
14:00 Öyle Olsun
16:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:15 Aile Şerefi
Kaynak: InterSinema.com