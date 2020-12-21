21 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
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21 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

21.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 06:47
21 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

21 Aralık 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Akrep

00:15 Sol Yanım

03:00 Metro

03:00 Büyük Soygun

04:30 Türk Müziği

04:40 Geniş Aile

05:30 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Sol Yanım

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin Kızı

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Akrep

16:30 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı

Kaynak: InterSinema.com

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