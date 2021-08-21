21 Ağustos 2021 Show Yayın Akışı
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Kapıcılar Kralı
01:45 Kapıcılar Kralı
03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan Gümüş Eyer
16:00 Kalbimin Efendisi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kaynak: InterSinema.com