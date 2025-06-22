2025 YKS Soru Kitapçıkları ve Cevap anahtarları erişime açıldı! YKS cevap anahtarı yayımlandı mı?

Adaylar, girdikleri TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından sınav kitapçıkları ve resmi cevap anahtarlarını görmek istiyor. "Yks 2025 cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. ÖSYM'nin 2025 YKS ile ilgili kitapçık ve cevap anahtarı yayınlama süreci, her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavdan sonraki ilk hafta içinde gerçekleşiyor. Peki son durum ne?

YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞME AÇILDI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

SORU KİTAPÇIKLARINA NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ