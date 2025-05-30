Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2025?

Muharrem ayı ve Aşure Günü, oruç ibadetinin yerine getirilmesi, dua edilmesi ve birlik beraberliğin pekiştirilmesi açısından önemli kabul edilir. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da bu özel günlerin ne zaman idrak edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimiyle belirlendi. Peki, 2025 yılında Muharrem ayı hangi tarihte başlayacak? Aşure Günü ne zaman kutlanacak? İşte Diyanet'in verilerine göre 2025 Muharrem ayı ve Aşure Günü detayları…

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

DİNİ GÜNLER DİYANET 2025

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 (Çarşamba)

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 (Perşembe)

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 (Pazar)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 (Perşembe)

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 (Cumartesi)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 (Çarşamba)

Ramazan Bayramı:

1. Gün: 30 Mart 2025 (Pazar)

2. Gün: 31 Mart 2025 (Pazartesi)

3. Gün: 1 Nisan 2025 (Salı)

Kurban Bayramı:

Arefe: 5 Haziran 2025 (Perşembe)

1. Gün: 6 Haziran 2025 (Cuma)

2. Gün: 7 Haziran 2025 (Cumartesi)

3. Gün: 8 Haziran 2025 (Pazar)

4. Gün: 9 Haziran 2025 (Pazartesi)

Hicri Yılbaşı (1 Muharrem 1447): 26 Haziran 2025 (Perşembe)

Aşure Günü (10 Muharrem): 5 Temmuz 2025 (Cumartesi)

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 (Çarşamba)

Yeni Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 (Pazar)

Yeni Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 (Perşembe)