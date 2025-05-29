Türkiye'nin gündeminde yer alan en kritik yasal düzenlemelerden biri olan infaz paketi, Meclis'e sunulmasıyla birlikte geniş kitlelerin ilgisini çekti. Binlerce mahkum ve mahkum yakınının merakla takip ettiği 2025 infaz düzenlemesi kimleri kapsıyor? sorusunun cevabı yakından takip ediliyor. Peki, 2025 infaz düzenlemesi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?

DETAYLARI AK PARTİLİ GÜLER AKTARACAK

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili maddelerin olup olmayacağı merak edilen ve uzun süredir üzerinde çalışılan kanun teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler aktaracak.

DEM PARTİ: YALNIZCA HASTA TUTUKLULARI KAPSAYACAK

İnfaz düzenlemesinin detaylarına ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, infaz düzenlemesinden yalnızca hasta tutuklu ve hükümlülerin yararlanacağını söyledi.

"Bu infaz paketinde infaza dair çok önemli bir değişiklik yok. İktidar maalesef böyle bir adımı atmadı" diyen Temelli, "Yoğun çalışmamıza, yaptığımız önerilere, istişarelere rağmen gerçek anlamda bir infaz düzenlemesini bundan sonraki paketlerde yapılacağını söylediler" şeklinde konuştu.

"BAYRAM ÖNCESİ YASALAŞMA İHTİMALİ VAR"

Temelli, "Diğer infaz düzenlemelerinin belli riskler barındırdığı için sonbahara bırakıldığını söylediler. Pakette hasta tutsaklara dair bir düzenlemeyi göreceğiz. Onun dışında beklenen infaz düzenlemesini maalesef göremeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Temelli, düzenlemenin bayram öncesi yasalaşma ihtimali olduğunu da söyledi.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.

DEM Partiden yapılan yazılı açıklamada AK Parti heyetiyle gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldığı belirtildi. Bu çerçevede Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme, örgütün 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclisin üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi."

Açıklamada, DEM Partinin siyasi parti ziyaretlerini tamamladığı ve konuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı bildirildi.