2025-2026 okullar ne zaman başlayacak? MEB okullar ne zaman başlıyor?

MEB okullar ne zaman başlıyor? sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Bu takvim, ara tatillerden yarıyıl tatiline kadar tüm detayları içeriyor. Peki 2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlayacak? İşte resmi kaynaklara dayanan detaylar...

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim-Öğretim dönemine dair henüz bir takvim paylaşmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2025?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.