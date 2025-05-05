2025-2026 okullar ne zaman başlayacak? MEB okullar ne zaman başlıyor?
2025-2026 okullar ne zaman başlayacak? Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini merak etmeye başladı. Özellikle tatil planlaması yapan aileler ve sınav hazırlığındaki öğrenciler için bu tarih oldukça önemli hale geldi.
MEB okullar ne zaman başlıyor? sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Bu takvim, ara tatillerden yarıyıl tatiline kadar tüm detayları içeriyor. Peki 2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlayacak? İşte resmi kaynaklara dayanan detaylar...
2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenciler, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim-Öğretim dönemine dair henüz bir takvim paylaşmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.