2025-2026 Eğitim ve Öğretim takvimi belli oldu mu? Öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?

2025-2026 Eğitim ve Öğretim takvimi belli oldu mu? Öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?
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2025-2026 eğitim ve öğretim takvimi belli oldu mu? sorusu, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte yeni dönemin önemli tarihleri netleşti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelge, 81 ile gönderildi ve böylece yeni eğitim dönemine ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı da resmi açıklamayla birlikte belli oldu. Peki, 2025-2026 Eğitim ve Öğretim takvimi belli oldu mu? Öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2025-2026 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

2025-2026 ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine göre, öğretmenler için mesleki çalışma dönemi 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren öğretmenler okullarında hazırlıklarını tamamlayacak ve yeni döneme dair planlamalarını yapacaklar.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim takvimi belli oldu mu? Öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?

1-5 EYLÜL ARASI UYUM EĞİTİMİ VAR

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

İLK ARA TATİL 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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