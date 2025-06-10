2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yeni eğitim öğretim yılı hangi gün başlıyor? MEB 2025-2026 yılı takvimi!

Okulların açılacağı tarih, ara tatil günleri ve yıl sonu kapanış tarihi gibi ayrıntılar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arayan herkes için büyük önem taşıyor. Özellikle veliler, tatil ve alışveriş planlarını bu takvime göre şekillendiriyor. İşte MEB tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi ve tüm detaylar...

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI N ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

1. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İLKOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2025?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

1. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2025?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.