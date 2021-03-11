2022 Ramazan Bayramı ne zaman?
11.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:20
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Peki, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman?
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı (1.Gün) 02 Mayıs 2022 Pazartesi·, Ramazan Bayramı (2.Gün) 03 Mayıs 2022 Salı, Ramazan Bayramı (3.Gün) 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü olarak açıklandı.
|Dini Günler
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|Üç Ayların Başlangıcı
|02 Şubat 2022 Çarşamba
|1 Receb 1443
|Regai·b Kandi·li·
|03 Şubat 2022 Perşembe
|2 Receb 1443
|Mi·rac Kandi·li·
|27 Şubat 2022 Pazar
|26 Receb 1443
|Berat Kandi·li·
|17 Mart 2022 Perşembe
|14 Şaban 1443
|Ramazan Başlangıcı
|02 Ni·san 2022 Cumartesi·
|1 Ramazan 1443
|Kadi·r Gecesi·
|27 Ni·san 2022 Cumartesi·
|26 Ramazan 1443
|Arefe
|01 Mayıs 2022 Pazar
|30 Ramazan 1443
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|02 Mayıs 2022 Pazartesi·
|1 Şevval 1443
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|03 Mayıs 2022 Salı
|2 Şevval 1443
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
|04 Mayıs 2022 Çarşamba
|3 Şevval 1443
|Arefe
|08 Temmuz 2022 Cuma
|9 Zi·lhi·cce 1443
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|09 Temmuz 2022 Cumartesi·
|10 Zi·lhi·cce 1443
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|10 Temmuz 2022 Pazar
|11 Zi·lhi·cce 1443
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|11 Temmuz 2022 Pazartesi·
|12 Zi·lhi·cce 1443
|Kurban Bayramı (4.Gün)
|12 Temmuz 2022 Salı
|13 Zi·lhi·cce 1443
|Hi·cri· Yılbaşı
|30 Temmuz 2022 Cumartesi·
|1 Muharrem 1444
|Aşure Günü
|08 Ağustos 2022 Pazartesi·
|10 Muharrem 1444
|Mevli·d Kandi·li·
|07 Eki·m 2022 Cuma
|11 R.evvel 1444