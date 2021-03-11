2022 Ramazan Bayramı ne zaman?
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2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

11.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:20
2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Peki, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı (1.Gün) 02 Mayıs 2022 Pazartesi·, Ramazan Bayramı (2.Gün) 03 Mayıs 2022 Salı, Ramazan Bayramı (3.Gün) 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü olarak açıklandı.

Dini GünlerMiladi TarihHicri Tarih
Üç Ayların Başlangıcı02 Şubat 2022 Çarşamba1 Receb 1443
Regai·b Kandi·li·03 Şubat 2022 Perşembe2 Receb 1443
Mi·rac Kandi·li·27 Şubat 2022 Pazar26 Receb 1443
Berat Kandi·li·17 Mart 2022 Perşembe14 Şaban 1443
Ramazan Başlangıcı02 Ni·san 2022 Cumartesi·1 Ramazan 1443
Kadi·r Gecesi·27 Ni·san 2022 Cumartesi·26 Ramazan 1443
Arefe01 Mayıs 2022 Pazar30 Ramazan 1443
Ramazan Bayramı (1.Gün)02 Mayıs 2022 Pazartesi·1 Şevval 1443
Ramazan Bayramı (2.Gün)03 Mayıs 2022 Salı2 Şevval 1443
Ramazan Bayramı (3.Gün)04 Mayıs 2022 Çarşamba3 Şevval 1443
Arefe08 Temmuz 2022 Cuma9 Zi·lhi·cce 1443
Kurban Bayramı (1.Gün)09 Temmuz 2022 Cumartesi·10 Zi·lhi·cce 1443
Kurban Bayramı (2.Gün)10 Temmuz 2022 Pazar11 Zi·lhi·cce 1443
Kurban Bayramı (3.Gün)11 Temmuz 2022 Pazartesi·12 Zi·lhi·cce 1443
Kurban Bayramı (4.Gün)12 Temmuz 2022 Salı13 Zi·lhi·cce 1443
Hi·cri· Yılbaşı30 Temmuz 2022 Cumartesi·1 Muharrem 1444
Aşure Günü08 Ağustos 2022 Pazartesi·10 Muharrem 1444
Mevli·d Kandi·li·07 Eki·m 2022 Cuma11 R.evvel 1444
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