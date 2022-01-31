2022'nin ilk State of Play'i 2 Şubat'ta Gran Turismo 7 ile geliyor

PlayStation'ın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre State Of Play, 2 Şubat'ta Twitch veya YouTube'da 14:00 Pasifik/ 17:00 Eastern/ 23:00 CET saat dilimlerinde başlayacak.

PlayStation Blog, State of Play etkinliği sırasında Gran Turismo 7'den 30 dakikalık yeni görüntüler içereceğine dair bilgiler paylaştı. State of Play, yarış simülasyonu Gran Turismo 7'nin çıkışına sadece bir ay kala oynanış videosunun gösterimini yapacak.

Gran Turismo 7, 4 Mart 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için piyasaya sürülecek.