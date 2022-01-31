2022'nin ilk State of Play'i 2 Şubat'ta Gran Turismo 7 ile geliyor - Haberler
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2022'nin ilk State of Play'i 2 Şubat'ta Gran Turismo 7 ile geliyor

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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2022'nin ilk State of Play'i 2 Şubat'ta Gran Turismo 7 ile geliyor

2022 yılının ilk State of Play'i bu hafta içerisinde gerçekleşecek ve Gran Turismo 7 için 30 dakikalık PS5 görüntüleri ve oynanış videosu paylaşılacağı bildirildi.

PlayStation'ın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre State Of Play, 2 Şubat'ta Twitch veya YouTube'da 14:00 Pasifik/ 17:00 Eastern/ 23:00 CET saat dilimlerinde başlayacak.

PlayStation Blog, State of Play etkinliği sırasında Gran Turismo 7'den 30 dakikalık yeni görüntüler içereceğine dair bilgiler paylaştı. State of Play, yarış simülasyonu Gran Turismo 7'nin çıkışına sadece bir ay kala oynanış videosunun gösterimini yapacak.

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Gran Turismo 7, 4 Mart 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için piyasaya sürülecek.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

State of Play, Gamegar,, Haber

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