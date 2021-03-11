2022 Kurban Bayramı ne zaman?
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2022 Kurban Bayramı ne zaman?

11.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:54
2022 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Peki, 2022 kurbanlık bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. 2022 yılında kurban bayramı 10 Temmuz Pazar gününe denk gelmektedir. Kurban Bayramı yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

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