2022 cemreler ne zaman düşüyor? 2022 cemre tarihleri!

Hava durumundaki iyileşmeyi gösterecek olan Cemre düşme tarihleri, havaya ve suya düşmesinin ardından toprağa düşüp düşmediğiyle araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 cemreler ne zaman düşüyor? İşte, 2022 cemre tarihleri!

2022 CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Üç tane olan cemrenin;

Birincisi havaya 19-20 Şubat,

İkincisi suya 26-27 Şubat

Üçüncüsü de 5-6 Mart toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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