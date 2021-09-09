2022 Asya Oyunlarında 8 espor oyunu olacak!

Çin'in Hangzhou kentinde yapılacak 19. Asya Oyunları için sekiz espor oyunu resmen açıklandı.

Asya Olimpiyat Konseyi (OCA), Eylül 2022'de Çin'in Hangzhou kentinde yapılacak 19. Asya Oyunları için sekiz espor oyununu resmen açıkladı. Asya oyunlarında ilk kez espor oyuncularına madalya verilecek.

2022 Asya Oyunlarında yer alacak 8 Espor Oyunu

Arena of Valor Asian Games version

Dota 2

Dream Three Kingdoms 2

EA Sports FIFA

Hearthstone

League of Legends

PUBG Mobile Asian Games version

Street Fighter V

OCA ayrıca Hong Kong merkezli Asya Elektronik Spor Federasyonu'nun (AESF) Asya Oyunlarındaki yeni disiplin için "teknik delege" olacağını açıkladı. 2022 Asya Oyunlarındaki espor müsabakasının yönetimi ve operasyonları da dahil olmak üzere elemelerden sorumlu olacak.

OCA genel müdürü Husain Al-Musallam, "Bu duyurunun tüm katılımcı takımlara eleme etaplarından önce hazırlanmaları ve kendilerini donatmaları için yeterli zaman vermesini umuyoruz" dedi. "Hem meraklılar hem de sıradanlar için harika bir izleme vaat eden yüksek düzeyde bir rekabet sağlayan tüm doğru kutuları işaretlediğimize inanıyorum."

OCA ayrıca Asya Oyunlarına iki gösteri sporunun eklendiğini duyurdu: Robot Ustaları ve VR Sporları. AESF tarafından organize edilecekler ve Migu tarafından desteklenecekler.

Asya Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından onaylanan çok sporlu bir yarışma olacak. İlk kez Filipinler'deki 2019 Güneydoğu Asya Oyunları'nda takımlar, Mobile Legends: Bang Bang, Arena of Valor, Dota 2, Starcraft II, Tekken 7 ve Hearthstone'da yarışmıştı.

Kaynak: Playerbros