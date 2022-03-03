Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları ne zaman olacağına yönel Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. İkinci dönem kayıt yenileme işlemi sona ermesi sebebiyle 2022 AÖL birinci dönem sınavları ne zaman olacağı merak konusu oluyor. Adayların, AÖL sınavlarının nasıl olacağına yönelik araştırmalarda bulunuyor. 2022 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi! AÖL sınav takvimi! AÖL sınavları ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi, İkinci dönem kayıt yenileme işlemi sona ermesi sebebiyle 2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman olacağı merak konusu oluyor. Adayların, AÖL sınavlarının nasıl olacağına yönelik araştırmalarda bulunuyor. AÖL sınav tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 3. dönem kayıt yenileme işleminden sonra gündeme gelen AÖL sınav takvimi ve AÖL 3. dönem sınavları ne zaman olacak merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları çevrimiçi (online) olacağı yönünde açıklamada bulundu.

AÖL 3. dönem sınav tarihleri henüz belli değildir. Yapılan açaıklamalara göre haberimiz güncellenecektir.

2022 MEB SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2

TARİHİ : Mart 2022 (e-Sınav olarak uygulanacaktır.)

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 3

TARİHİ : Temmuz 2022 (e-Sınav olarak uygulanacaktır.)

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 2022-2023 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1

TARİHİ : Aralık 2022 (e-Sınav olarak uygulanacaktır.)

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