2021 YKS sonuçları açıklandı! Son dakika 28.07.2021 ÖSYM YKS, TYT, AYT sonuçları öğrenmek için tıklayınız!
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2021 YKS sonuçları açıklandı! Son dakika 28.07.2021 ÖSYM YKS, TYT, AYT sonuçları öğrenmek için tıklayınız!

2021 YKS sonuçları açıklandı! Son dakika 28.07.2021 ÖSYM YKS, TYT, AYT sonuçları öğrenmek için tıklayınız!
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Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı. Büyük heyecanla beklenen sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz. İşte, ÖSYM YKS, TYT, AYT sonuçları! 2021 YKS sonuçları açıklandı!

Eğitim dünyasının merakla beklediği, velilerin ve öğrencilerine heyecanla sonuçları merak ettiği YKS bugün açıklandı. 2021 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama sayfası!

2021 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Sonuçları Açıklandı

26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.

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