2021 yılının şu ana kadar en çok oynanan ücretsiz online oyunları açıklandı!
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2021 yılının şu ana kadar en çok oynanan ücretsiz online oyunları açıklandı!

2021 yılının şu ana kadar en çok oynanan ücretsiz online oyunları açıklandı!
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Bu yılın şu ana kadar en çok oynanan ücretsiz online oyunları açıklandı!

2021 yılının şu ana kadar en çok oynanan ücretsiz online oyunları açıklandı, listenin ilk sıralarını mobil oyunlar aldı. Yapılan raporda Garena Free Fire, neredeyse son zamanların en popüler oyunu olan PUBG Mobile'ı geride bırakarak zirveye oturmayı başardı. Bunun dışında League of Legends sıralamada ciddi bir düşüş yaşadı ve yine Riot Games'in FPS oyunu VALORANT'da sıralamada yerini aldı. İşte karşınızda 2021 yılının en çok oynanan ücretsiz 10 oyunu!

1. Garena Free Fire

2. PUBG Mobile

3. Call of Duty: Mobile

4. VALORANT

5. Call of Duty: Warzone

6. LifeAfter

7. Arena of Valor

8. Lords Mobile

9. Mobile Legends

10. League of Legends

Sıralamada mobil oyunların ciddi bir önceliği olduğu görülüyor. Özellikle son zamanlarda da da kendine yer bulan Free Fire listenin en başında yer almayı başardı. Bakalım bu yıl bitene kadar sıralama nasıl şekillenecek.

Kaynak: Playerbros

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