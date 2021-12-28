Bu yazımızda pandemi döneminde yani 2021 yılında yayınlanan indie oyunlarını listeledik. Birçok yeni oyunun yayınlandığı bu dönemde hikayeler özellikle yaşam ve ölüm döngüsünde ele alındı.

Indie oyunları bildiğiniz üzere daha düşük bütçeli yapımlardır. Genellikle bireysel veya küçük bir ekip tarafından hazırlanırlar. Bu oyunların en büyük özelliği özgün fikirler içermeleridir. Bundan dolayı da genellikle büyük bütçeli AAA oyunlarından ayrı bir yerde konumlanırlar. Bir indie oyununun başarılı olması için kullanıcılara farklı bir hikaye sunması gerekmektedir. Bu tür niş fikirlerin işlendiği oyunların reklamı ve gelişimi oyuncuların oyunu sevme oranıyla doğru orantılı ilerler.

2021 yılında pandemi döneminde yayınlanan en başarılı ve popüler 10 indie oyununu bu listemizde ele aldık. Bu listede birçok türde indie oyununu görebilirsiniz ve dilerseniz sizde bu oyunları indirip oynayabilirsiniz. Hazırsanız listeye geçelim.

2021 Yılının En İyi ve En Popüler 10 Indie Oyunu

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Valheim

Loop Hero

Before Your Eyes

Chicory: A Colorful Tale

Death's Door

The Forgotten City

Kena: Bridge of Spirits

Inscryption

Unpacking

Sizin bu yılki Favori Indie oyununuz hangisi?

2021 Yılında Çıkmış En İyi 10 Indie Oyun yazısı Fanzade sitesinde yayınlanmaktadır.

Fanzade - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet