2021 YILIN OLAYLARI - ŞUBAT (3)
83 YAŞINDAKİ PSİKOLOG VE YAZAR PROF. DR. DOĞAN CÜCELOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.
83 YAŞINDAKİ PSİKOLOG VE YAZAR PROF. DR. DOĞAN CÜCELOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.
Doğan Cüceloğlu'nun arşiv görüntüleri
Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun naaşının evinden çıkarılması
Doğan Cüceloğlu'nun Levent Afet Yolal Camisi'nde cenaze namazının kılınması
DSÖ, 16 ŞUBAT'TA ASTRAZENECA'NIN GELİŞTİRDİĞİ KOVİD-19 AŞISININ ACİL KULLANIMINA ONAY VERDİ
AstraZeneca yönetim binası
Avrupa'da sağlık merkezlerinde aşı uygulanması
NASA, "PERSEVERANCE" ADLI KEŞİF ARACININ YAKLAŞIK 7 AYLIK YOLCULUĞUN ARDINDAN MARS YÜZEYİNE BAŞARILI ŞEKİLDE İNDİĞİNİ DUYURDU.
"Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine inişi 2021 YILIN OLAYLARI - ŞUBAT (3)
83 yaşındaki Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu. Adli Tıp Kurumunca aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
DSÖ, 16 Şubat'ta AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.