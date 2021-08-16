2021 VFŞL Yaz Mevsimi yarı final eşleşmeleri ve tarihleri belli oldu!

2021 VFŞL Yaz Mevsimi yarı final eşleşmeleri ve tarihleri belli oldu, yarı finalde derbi heyecanı yaşayacağız!

Dün oynanan son çeyrek final mücadelesinin tamamlanması ile 2021 VFŞL Yaz Mevsimi yarı final eşleşmeleri ve tarihleri belli oldu. LoLespor sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yarı final eşleşmelerini oyunculara tanıtırken maç tarihlerini de belirlemiş oldu.

ÇEYREK FİNALLERDE NELER OLMUŞTU?

ve pazar günleri oynanan çeyrek final serilerinin kazananları Galakticos ve Beşiktaş Espor olmuştu. Galakticos rakibi Dark Passage'ı 3-2'lik bir skor ile yenerek yarı finale yükselirken Beşiktaş Espor da rakibi SuperMassive Blaze'i 3-2'lik bir skor ile yenerek yarı final biletinin son sahibi olmuştu.

EŞLEŞMELER VE MAÇ TAKVİMİ

Yarı finali lig aşamasının bitmesi ile garantileyen Nasr Esports ve Galatasaray Espor'un rakipleri çeyrek finalden yükselen takımlardan biri olacaktı. Eşleşmeler ve tarihler ise aşağıdaki gibi şekillendi.

21 Ağustos Cumartesi saat 14.00 Nasr Esports - Galakticos

22 Ağustos Pazar saat 14.00 Galatasaray Espor - Beşiktaş Espor

Kaynak: Playerbros