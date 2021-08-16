2021 VFŞL Yaz Mevsimi yarı final eşleşmeleri ve tarihleri belli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 VFŞL Yaz Mevsimi yarı final eşleşmeleri ve tarihleri belli oldu!

2021 VFŞL Yaz Mevsimi yarı final eşleşmeleri ve tarihleri belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

2021 VFŞL Yaz Mevsimi yarı final eşleşmeleri ve tarihleri belli oldu, yarı finalde derbi heyecanı yaşayacağız!

Dün oynanan son çeyrek final mücadelesinin tamamlanması ile 2021 VFŞL Yaz Mevsimi yarı final eşleşmeleri ve tarihleri belli oldu. LoLespor sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yarı final eşleşmelerini oyunculara tanıtırken maç tarihlerini de belirlemiş oldu.

2021 VFŞL Yaz Mevsimi yarı final eşleşmeleri ve tarihleri belli oldu!

ÇEYREK FİNALLERDE NELER OLMUŞTU?

ve pazar günleri oynanan çeyrek final serilerinin kazananları Galakticos ve Beşiktaş Espor olmuştu. Galakticos rakibi Dark Passage'ı 3-2'lik bir skor ile yenerek yarı finale yükselirken Beşiktaş Espor da rakibi SuperMassive Blaze'i 3-2'lik bir skor ile yenerek yarı final biletinin son sahibi olmuştu.

EŞLEŞMELER VE MAÇ TAKVİMİ

Yarı finali lig aşamasının bitmesi ile garantileyen Nasr Esports ve Galatasaray Espor'un rakipleri çeyrek finalden yükselen takımlardan biri olacaktı. Eşleşmeler ve tarihler ise aşağıdaki gibi şekillendi.

  • 21 Ağustos Cumartesi saat 14.00 Nasr Esports - Galakticos
  • 22 Ağustos Pazar saat 14.00 Galatasaray Espor - Beşiktaş Espor

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Hande Yener Demet Akalın Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2021 VFŞL Yaz Mevsimi yarı final eşleşmeleri ve tarihleri belli oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 13:46:48. #1.15#

title