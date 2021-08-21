2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nde ilk finalist NASR Esports oldu!

Galakticos'u 3-0'lık skor ile yenen NASR Esports, (NasrEsportsTR) Türkiye Büyük Finali'nde!

NASR Esports Türkiye Büyük Finali'nde!

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi finaline adını yazdıran takım, 3 – 0 yenen, oldu. NASR, bugün oynanan yarı final serisinde Galakticos'u mağlup yenerek adını büyük finale yazdırmayı başardı.

Bugünkü mücadelenin kazananı NASR Esports oldu ve yarın oynanacak Galatasaray Espor ve Beşiktaş maçının kazananı da Türkiye Büyük Finali'nde yer alacak ikinci takım olacak.

2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nde ilk yarı final serisinin bitişi ve NASR Esports'un büyük final biletini kapışı!

5 maç üzerinden oynanan ve saat 14.00'te başlayan seri, NASR Esports'un 3-0'lık net bir skoruyla sonuçlandı. 22 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan bir diğer yarı final mücadelesi olan Galatasaray Espor ve Beşiktaş serisini, Riot Games canlı yayın kanallarından takip edebilirsiniz!

Playerbros ekibi olarak, VFŞL Yaz Mevsimi'nde büyük finale adını yazdıran NASR Esports'u tebrik ederiz.

Kaynak: Playerbros