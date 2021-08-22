2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nde İkinci Final Biletini Kapan Takım Galatasaray Espor!

Rakibi Beşiktaş'ı 3-1'lik skor ile mağlup eden Galatasaray Espor, (GSEsports) Türkiye Büyük Finali'nde!

2021 VFŞL İkinci yarı final serisinde son final biletini kapan takım, rakibi 'ı 3-1'lik skor ile yenen Espor oldu.

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2021 VFŞL büyük finali için dün oynanan NASR Esports ve Galakticos mücadelesinde gülen taraf NASR olmuştu. Bugün ikinci yarı final mücadelesinde Galatasaray Espor ve Beşiktaş arasında gerçekleşti.

5 maç üzerinden oynanan ve saat 14.00'te başlayan seri, Oynadığı iyi oyun ile Galatasaray Espor'un 3-1'lik skoruyla sonuçlandı. Sarı-Kırmızılı ekip ikinci finalist olurken, tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Türkiye Büyük Finali, NASR Esports ve Galatasaray Espor arasında gerçekleşecek. 4 Eylül Cumartesi günü canlı olarak LOLespor ve Riot Games canlı yayın kanallarından izleyebilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak, VFŞL Yaz Mevsimi'nde adını büyük finale yazdıran Galatasaray Espor'u tebrik ederiz.

Kaynak: Playerbros