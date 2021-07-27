Okullar ne zaman açılacak? 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı! İlkokullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman?
Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Öğrenci, Öğretmen ve velileri yakından ilgilendiren tarihler internette en çok aratılan konular arasında yer almakta. İlkokullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Öğretmen, öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklanmasının ardından en çok merak edilen "Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?" gibi sorular oldu. 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek