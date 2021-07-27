Okullar ne zaman açılacak? 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı! İlkokullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Öğrenci, Öğretmen ve velileri yakından ilgilendiren tarihler internette en çok aratılan konular arasında yer almakta. İlkokullar ne zaman açılacak?