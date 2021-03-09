2021 Umre yapılacak mı? Son dakika! Umre açıldı mı, ne zaman açılacak? Umre fiyatları belli mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm dünyada alınan önlemlerin detayları aktarılmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da normalleşmenin ertelenmesi sonrası 2021 Umre yapılacak mı? Son dakika! Umre açıldı mı, ne zaman açılacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, 2021 Umre fiyatları belli mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini ve Ramazan Bayramı sürecinde Umre ibadetinin yapılıp yapılmayacağına dair detayları aktardı. Bu kapsamda 2021 Umre yapılacak mı? Umre açıldı mı, ne zaman açılacak? sorularının yanıtları da cevap buldu.

2021 UMRE YAPILACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen yoğun sorular üzerine bir açıklama yaptı.

Diyanet tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.

Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

UMRE AÇILDI MI?

Umre ibadetinin yapılıp yapılmayacağına dair detaylar açıklandı. Suudi Arabistan'da vakaların fazla olması sebebiyle Umre ibadeti 2021 yılında yapılamayacak.